Bolonha marca encontro com AC Milan, de Conceição, na final da Taça de Itália

No Estádio Renato Dall’Ara, Giovanni Fabbian, aos sete minutos, e o neerlandês Thijs Dallinga, aos 86, marcaram para os ‘rossoblù’ - cuja última presença em jogos decisivos sucedera há 51 anos -, por entre o golo ‘azzurri’ do ucraniano Viktor Kovalenko, aos 33.



O Bolonha, vencedor em 1969/70 e 1973/74, rumou pela terceira vez à final da Taça de Itália, na qual medirá forças com o AC Milan, de Sérgio Conceição e dos internacionais portugueses Rafael Leão e João Félix, em 14 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.



Na quarta-feira, os ‘rossoneri’ venceram o campeão italiano e rival citadino Inter Milão (3-0), com o qual tinham empatado na abertura das ‘meias’ (1-1), e garantiram a sua 15.ª presença na disputa do troféu, que arrebataram por cinco vezes, a última em 2002/03.



Arredado da final da 78.ª edição da Taça ficou o também primodivisionário Empoli, que nunca tinha chegado às ‘meias’ e cedeu perante o quarto colocado da Serie A, prova na qual está em zona de descida e ocupa o 19.º e penúltimo lugar a cinco jornadas do fim.



Bolonha ou AC Milan sucederão à Juventus, recordista de triunfos (15), no palmarés da Taça de Itália, que pode valer a segunda conquista em menos de cinco meses a Sérgio Conceição, após a reviravolta do AC Milan sobre o Inter na Supertaça (3-2), em Riade.