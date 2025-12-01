Futebol Internacional
Bolonha perde com Cremonese e afasta-se dos líderes
O Bolonha desperdiçou hoje a oportunidade de se colocar a um ponto dos líderes da Liga italiana de futebol, depois de perder em casa com a Cremonese, por 3-1, no jogo que fechou a 13.ª jornada.
O argentino Martin Payero (31 minutos) adiantou a Cremonese aos 34 minutos, antes de o veterano inglês Jamie Vardy ‘bisar’, aos 34 e 50, com Riccardo Orsolini a reduzir ainda para o Bolonha, aos 45+3, de grande penalidade.
Com este resultado, o Bolonha, que vinha de três vitórias consecutivas, caiu para a sexta posição, a quatro pontos dos líderes AC Milan e Nápoles e a três de Inter Milão (terceiro) e AS Roma (quarta).
A Cremonese interrompeu uma série de três derrotas seguidas e subiu ao 11.º lugar, com 17 pontos.
