Bolonha vence Inter nos penáltis e vai discutir Supertaça italiana com Nápoles

O francês Marcus Thuram ainda adiantou os milaneses, líderes isolados da Serie A, logo aos dois minutos, mas o capitão Riccardo Orsolini igualou, de grande penalidade, aos 35, para os bolonheses, vencedores da Taça de Itália na época passada, com a igualdade a persistir até ao fim da partida.



Numa competição em que não há prolongamento, o segundo finalista foi definido através do desempate por penáltis, tendo o Bolonha concretizado três dos cinco remates, contra apenas dois do Inter.



Na segunda-feira, também em Riade, os ‘rossoblù’ vão discutir o troféu com o campeão transalpino Nápoles, que bateu na quinta-feira o AC Milan (2-0).



Os ‘partenopei’ estão no jogo decisivo da Supertaça pela sexta vez, após os êxitos em 1990 e 2014 e as derrotas em 2012, 2020 e 2023, enquanto o Bolonha vai tentar tornar-se o 10.º clube a entrar no palmarés da prova.



De fora da final ficaram Inter e AC Milan, que se mantêm com oito troféus, atrás dos nove da recordista Juventus, tendo os ‘rossoneri’ conquistado a competição pela derradeira vez precisamente diante do rival citadino, em janeiro, quando eram liderados pelo treinador português Sérgio Conceição.



A Supertaça realiza-se pela sexta vez na Arábia Saudita, num total de 38 edições, sendo - tal como nas duas temporadas anteriores - disputada por quatro equipas: os dois primeiros classificados da Serie A em 2024/25, mais o vencedor e o finalista vencido da Taça italiana.



