Bolonha vence Torino e sobe a lugar Europeu

Giovanni Fabbian, aos 56 minutos, e o neerlandês Joshua Zirkzee, aos 90+1, marcaram os golos no Estádio Renato Dall'Ara, que permitem ao Bolonha atingir a posição que dá acesso à Liga Conferência Europa da próxima temporada, com 21 pontos, os mesmos do quinto, que é a Roma, de José Mourinho.



Ao chegar ao sexto lugar, o Bolonha 'desaloja' a Atalanta (20 pontos) do último lugar 'europeu', depois de a formação de Bérgamo, adversária do Sporting na Liga Europa, ter perdido no sábado, perante o Nápoles.



O Torino continua em 12.º, com 16 pontos.



No outro jogo do dia, o Verona conseguiu evitar a sua sexta derrota consecutiva ao empatar em casa, 2-2, com o Lecce, continuando 'desesperadamente' a precisar de pontos para escapar aos lugares de descida.



Com 11 jornadas sem ganhar, o Verona é penúltimo, com nove pontos - ainda assim, a um apenas da zona de manutenção. Quanto ao Lecce, está na zona tranquila, com 15 pontos em 13.º.



Rémi Oudin adiantou o Lecce, aos 30 minutos, e Cyril Ngonge empatou, aos 41, atingindo-se o intervalo com 1-1. Na segunda parte, Joan Gonzàlez marcou para os visitantes e Milan Djuric 'salvou' o Verona da derrota, a 13 minutos do fim do tempo regulamentar.