Bono reforça baliza do Al Hilal de Jorge Jesus

Um dia depois de ter defendido a baliza do Sevilha na derrota frente ao Supertaça europeia, frente ao Manchester City, o guarda-redes marroquino foi anunciado pelo Al Hilal, através de um vídeo na rede social Twitter.Aos 32 anos, Bono, que estava no Sevilha desde a temporada 2019/20, muda-se para a Arábia Saudita, após passagens por Atlético de Madrid, Saragoça e Girona, além do WAC Casablanca, de Marrocos.O guarda-redes foi uma das figuras da seleção marroquina que chegou às meias-finais do Mundial2022, depois de afastar Portugal nos quartos de final.No clube saudita, Bono junta-se a Neymar (ex-Paris Saint-Germain), o reforço mais sonante, numa lista em que estão também Rúben Neves (ex-Wolverhampton), Koulibaly (ex-Chelsea), Milinkovic-Savic (ex-Lazio) e Malcom (ex-Zenit), numa época em que o emblema também passou a ter Jorge Jesus como técnico.