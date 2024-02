Bordéus diz que é impossível comentar "prognóstico vital" de Alberth Elis

"Neste momento ainda não é possível comentar o prognóstico vital. O clube não espera poder comunicar quaisquer novas informações decisivas durante alguns dias e não fará mais comentários sobre o estado de saúde de Alberth", lê-se num comunicado do Bordéus sobre o atacante que jogou no Boavista na época de 2020/21.



Elis, de 28 anos, sofreu uma forte pancada na cabeça na noite passada, num choque com o defesa Donatien Gomis, no início do jogo Bordéus-Guingamp (1-0).



"Por respeito a ele, à sua família e às pessoas próximas, pedimos moderação ao divulgar informações médicas num momento em que nada mais importa", acrescentou o clube.



Após o incidente, o hondurenho foi colocado em coma induzido para proteger a sua saúde e foi submetido a uma cirurgia durante a noite no hospital universitário Pellegrin, em Bordéus.



"Queremos expressar a nossa mais sincera gratidão a todos aqueles que demonstraram o seu apoio a Alberth e à sua família, em particular aos clubes de toda a França. As suas palavras aquecem os nossos corações e são uma grande força na luta de Alberth", realçou em comunicado Gérard López, presidente do Bordéus.



Entre as figuras que deram palavras de incentivo ao hondurenho está o capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé.



"Todos os meus pensamentos positivos vão para ti, Alberth Elis", publicou o atacante do Paris Saint-Germain na sua conta na rede social Instagram.