Borussia de Dortmund diz ter rejeitado proposta do FC Barcelona por Dembelé

Lusa 10 Ago, 2017, 16:30 | Futebol Internacional

"Representantes do FC Barcelona apresentaram-nos uma oferta que não corresponde ao extraordinário rendimento e valor do jogador, e que não é de acordo com a situação económica do mercado europeu de contratações", aponta o texto do clube.



O clube catalão procura preencher no plantel o espaço deixado vago pela saída do brasileiro Neymar, que se juntou ao Paris Saint-Germain por uma verba recorde de 222 milhões de euros (valor da cláusula de rescisão), com o francês de 20 anos, colega de Raphael Guerreiro, apontado a transferir-se para o clube de André Gomes e Nelson Semedo.



"Atualmente, não esperamos uma transferência do jogador para o FC Barcelona", explicam os alemães, no mesmo documento.



Antes, o técnico Peter Bozs disse aos jornalistas que o avançado francês "não veio treinar" e está incontactável.



"Dembélé insiste em ir para o FC Barcelona e não gostou de saber ontem [quarta-feira] que os dois clubes não chegaram a acordo sobre o valor da transferência", escreve o jornal alemão Bild.