Futebol Internacional
Borussia Dortmund consolida vice-liderança da Liga alemã com goleada sobre Mainz
O Borussia Dortmund cimentou hoje a vice-liderança da Liga alemã de futebol, com uma goleada na receção ao Mainz (4-0), na abertura da 22.ª jornada, ficando provisoriamente a três pontos do campeão Bayern Munique.
O guineense Serhou Guirassy (10 e 42 minutos), Maximilian Beier (15) e Dominik Kohr (84), na própria baliza, construíram o 15.º triunfo, e sexto consecutivo, dos anfitriões para a Bundesliga, num encontro em que o português Fábio Silva foi lançado na meia hora final.
O Borussia Dortmund está invicto há 15 rondas e ocupa o segundo lugar, com 51 pontos, contra 54 do líder isolado Bayern Munique, que visitará o antepenúltimo Werder Bremen, no sábado, dia em que o Hoffenheim, terceiro classificado, com 42, recebe o Friburgo.
Ao regressar às derrotas, o Mainz interrompeu um ciclo de três vitórias no campeonato e segue na 14.ª posição, com 21 pontos, dois acima do lugar de disputa do play-off de permanência e quatro face à zona de descida.
O Borussia Dortmund está invicto há 15 rondas e ocupa o segundo lugar, com 51 pontos, contra 54 do líder isolado Bayern Munique, que visitará o antepenúltimo Werder Bremen, no sábado, dia em que o Hoffenheim, terceiro classificado, com 42, recebe o Friburgo.
Ao regressar às derrotas, o Mainz interrompeu um ciclo de três vitórias no campeonato e segue na 14.ª posição, com 21 pontos, dois acima do lugar de disputa do play-off de permanência e quatro face à zona de descida.