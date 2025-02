Borussia Dortmund contrata Daniel Svensson ao Nordsjaelland

O Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a contratação, por empréstimo, do lateral sueco Daniel Svensson, proveniente dos dinamarqueses do Nordsjaelland, com opção de compra no final da temporada.

“Bem-vindo a Dortmund, Daniel! O Borussia Dortmund completou a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Daniel Svensson do Nordsjaelland. O jogador de 22 anos cumpriu hoje os exames médicos”, pode ler-se em comunicado.



Segundo os adversários dos ‘leões’ no play-off da ‘Champions’, Svensson poderá ser contratado em definitivo “no verão”, para já reforçando as opções às ordens do novo técnico, Niko Kovac.



O treinador croata assumiu o comando técnico dos alemães no final do mês de janeiro e tem como missão melhorar o desempenho esta época, com o clube ‘preso’ no 11.º lugar da Liga alemã.



Quanto ao internacional sueco, que chegou a ser associado ao Benfica, vai ter a primeira experiência sénior fora da Dinamarca, onde se destacou em 152 jogos pelo Nordsjaelland.



No dia de fecho do mercado de transferências de inverno, o Dortmund deu ainda conta da contratação do guarda-redes Diant Ramaj, de 23 anos, proveniente do Ajax, seguindo este, por empréstimo até final da temporada, para o Copenhaga, líder da Liga dinamarquesa.