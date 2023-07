Borussia Dortmund contrata Felix Nmecha

O Borussia anunciou a transferência do médio de 22 anos e explicou que o contrato, que dura até junho de 2028, foi assinado após uma longa conversa entre os dirigentes do clube e o jogador, como se pode ler no comunicado publicado no seu site oficial.



“Sabemos que a iminente transferência gerou críticas nos últimos dias a publicações na internet. Foi importante para nós conversarmos intensamente com o jogador sobre suas crenças e valores. Ele garantiu-nos que não tem qualquer ideia transfóbica ou homofóbica e enfatizou que respeita e ama todas as pessoas, independentemente da cor da pele, religião ou orientação sexual", disse o presidente Reinhold Lunow.



Formado no Manchester City, Nmecha passou as duas últimas épocas no Wolfsburgo e soma uma internacionalização pela seleção germânica.



De acordo com a imprensa local, os vice-campeões alemãs (falharam a conquista da Bundesliga na última jornada) terão pagado 30 milhões de euros pela contratação do médio ofensivo.