Borussia Dortmund contrata médio Pascal Gross

Depois de ter cumprido na quarta-feira os habituais exames médicos, Gross, que em 2024 representou a Alemanha na fase final do Europeu, assinou contrato até 2026.Gross, de 33 anos, jogou as últimas sete temporadas ao serviço do Brighton, que em 2017 o contratou aos alemães do Ingolstadt, no qual atuou de 2012/13 a 2016/17.Segundo a imprensa alemã, o Borussia Dortumd pagou aos ingleses sete milhões de euros fixos, mais um montante não definido em função de objetivos.