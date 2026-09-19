Borussia Dortmund é o novo líder isolado da Bundesliga

Com este triunfo, o Borussia aproveitou da melhor forma o empate do Friburgo horas antes no campo do Eintracht Frankfurt (2-2) e vai para a pausa de seleções sozinho no comando da Bundesliga.



O emblema de Dortmund passou assim a somar 12 pontos, mais dois do que Friburgo e Bayern Munique, que na sexta-feira esmagou em casa o Union Berlim, por 7-0.



Maximilian Beier, aos 70 minutos, marcou o único golo da partida, pouco antes de Fábio Silva, na sexta-feira chamado por Jorge Jesus à seleção de Portugal, ser lançado no relvado (74).



O Estugarda, que ainda não pode contar com Tiago Tomás, lesionado, e apresentou um ‘onze’ com nove jogadores germânicos, sofreu a terceira derrota em quatro jogos na competição, e aparece na 15.ª posição com apenas três pontos.



Em Frankfurt, o Friburgo chegou a estar por duas vezes em desvantagem, mas primeiro Scherhant, aos 34 minutos, e depois o japonês Suzuki, aos 48, impediram a primeira derrota da época.



Para o Eintracht marcaram Ebnoutalib, aos 10 minutos, e Burkardt, aos 36.



Fábio Vieira foi titular no primeiro triunfo do Hamburgo (2-1 na receção ao Colónia) e Rodrigo Ribeiro esteve como suplente utilizado no desaire do Augsburgo (3-2) no campo do Werder Bremen.



No último lugar da Bundesliga e com zero pontos segue agora sozinho o histórico Borussia Mönchengladbach, depois de voltar a perder, agora na receção ao Mainz (4-3).



