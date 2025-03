Borussia Dortmund elimina Lille e segue para os quartos de final

Depois de um 1-1 na Alemanha, na primeira mão, a eliminatória começou da pior forma para os germânicos, quando o brasileiro Ismaily, antigo jogador de Estoril Praia, Olhanense e Sporting de Braga, assistiu o canadiano Jonathan David, que fez o 1-0 aos cinco minutos, com grandes culpas para o guarda-redes Kobel, que deixou a bola passar pelo meio das pernas.



A reviravolta veio no segundo tempo, quando Emre Can fez o empate, de penálti, aos 54, e Beier respondeu ao passe de Guirassy para o golo que decidiu a eliminatória, aos 65.



Os ‘dogues’ não conseguiram mais responder, mesmo que tenham se mantido ainda 'vivos' na eliminatória graças a várias defesas de Chevalier e nem mesmo a entrada do português André Gomes, aos 83, ajudou.



Assim, o ‘carrasco’ do Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final segue para os quartos de final, mantendo em vista a rota da final, a que chegou em 2023/24, quando perdeu para o Real Madrid o troféu máximo do futebol europeu de clubes.



Nessa fase vai encontrar, de resto, outra equipa que eliminou um clube português, no caso o FC Barcelona, que, na terça-feira, deixou pelo caminho o Benfica.



Depois de estarem já apurados ‘Barça’, Paris Saint-Germain, Inter Milão e Bayern Munique, hoje ficam conhecidos os restantes qualificados para os oito melhores da Europa, com Arsenal-PSV, Aston Villa-Club Brugge e Atlético Madrid-Real Madrid, todos aprazados para as 20:00 de Lisboa.