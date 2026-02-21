Futebol Internacional
Borussia Dortmund empata com golo de Fábio Silva e atrasa-se na Bundesliga
O Borussia Dortmund empatou hoje 2-2 em casa do Leipzig, com um golo do português Fábio Silva, e, após o jogo da 23.ª jornada da Liga alemã de futebol, ficou a oito pontos do líder Bayern Munique.
O encontro começou ‘inclinado’ para o Leipzig, que chegou aos 2-0 ainda na primeira parte, ambos os golos assinados por Christoph Baumgartner.
O austríaco abriu o marcador aos 20 minutos, após assistência de Yan Diomande, e voltou a marcar aos 39, desta vez servido por David Raum.
O Borussia Dortmund reduziu logo no início da segunda parte, aos 50 minutos, graças a um autogolo de Rômulo.
Quando tudo parecia encaminhar-se para a vitória do Leipzig, quinto classificado da Bundesliga, com 41 pontos, surgiu o momento decisivo: aos 90+5 minutos, Fábio Silva, de 23 anos, apareceu no ‘coração’ da área para finalizar de pé esquerdo, após assistência de Karim Adeyemi, fixando o 2-2 final.
Com este resultado, o Borussia Dortmund fica mais longe do líder e atual campeão Bayern Munique, que hoje venceu por 3-2 na receção ao Eintracht Frankfurt e termina a ronda com uma vantagem de oito pontos.