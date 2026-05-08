Futebol Internacional
Borussia Dortmund vence Eintracht e vai terminar Bundesliga como vice
O Borussia Dortmund garantiu hoje o segundo lugar na Liga alemã de futebol, a uma jornada do final da competição, ao receber e vencer o Eintracht Frankfurt, por 3-2.
Com o título do Bayern Munique garantido há muito e com o Borussia com um lugar na ‘Champions’ de 2026/27, o jogo de hoje tinha apenas a importância de garantir o título de ‘vice’ ao emblema de Dortmund.
Em contrapartida, o Eintracht ainda tinha algo em jogo, quando é oitavo classificado no campeonato, a um ponto do Friburgo, com menos um jogo e que é sétimo, na última posição de apuramento para as competições europeias.
O Friburgo, que na quinta-feira eliminou o Sporting de Braga, ainda pode entrar na ‘Champions’, se vencer na final da Liga Europa o Aston Villa.
Hoje, no Signal IDuna Park, a formação de Dortmund ficou cedo em desvantagem, graças a um golo do turco Uzun (dois minutos), mas, ainda antes do intervalo, os da casa deram a volta ao marcador, com golos de Guirassy (42) e Schlotterbeck (45+2).
Já na segunda parte, o italiano Samuele Inacio fez o 3-1, aos 72 minutos, mas o Eintracht Frankfurt ainda reduziu, por Burkardt, aos 87, já com o português Fábio Silva em campo na equipa do Dortmund, depois de ter entrado aos 78.
O Bayern Munique, que garantiu o bicampeonato em 19 de abril, na 30.ª jornada, tem 83 pontos após 32 jornadas, mais 13 do que o Dortmund (70, com 33 jogos), enquanto o Leipzig é terceiro, com 62 (32 jogos), e o Bayer Leverkusen quarto, com 58 (32).
