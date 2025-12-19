Futebol Internacional
Borussia Dortmund vence Monchengladbach e isola-se no segundo lugar
O Borussia Dortmund venceu hoje em casa o Borussia Monchengladbach (2-0), em jogo da 15.ª jornada da Liga alemã de futebol, e isolou-se, provisoriamente, no segundo lugar da tabela classificativa.
Golos de Julian Brandt, aos 10 minutos, e Maximilian Beier, aos 90+7, assistido pelo português Fábio Silva, que tinha entrado aos 82, bastou para a equipa da casa levar a melhor sobre o ‘Gladbach’, que somou a segunda derrota seguida e é 11.º, com 16 pontos, já a nove dos lugares europeus.
Quanto ao Dortmund, a nona vitória em 15 rondas da Bundesliga deixa-os isolados no segundo lugar, com 32 pontos, mais três do que o Leipzig, que sábado recebe o Bayer Leverkusen, quarto, com 26.
Na liderança, e ainda sem derrotas, está o Bayern Munique, com 38, jogando domingo no reduto do 17.º e penúltimo Heidenheim.
Quanto ao Dortmund, a nona vitória em 15 rondas da Bundesliga deixa-os isolados no segundo lugar, com 32 pontos, mais três do que o Leipzig, que sábado recebe o Bayer Leverkusen, quarto, com 26.
Na liderança, e ainda sem derrotas, está o Bayern Munique, com 38, jogando domingo no reduto do 17.º e penúltimo Heidenheim.