Futebol Internacional
Borussia Dortmund vence nos descontos e continua a nove pontos do líder Bayern
O Borussia Dortmund manteve-se hoje a nove pontos do líder Bayern Munique após vencer no campo do Estugarda, por 2-0, com os dois golos nos descontos, na 28.ª jornada da Liga alemã de futebol.
No terreno do terceiro classificado da Bundesliga, Karim Adeyemi, aos 90+4 minutos, e Brandt, aos 90+6 com assistência de Fábio Silva, deram ao Borussia a quarta vitória seguida na competição e impediram o Bayern de fugir ainda mais na frente.
Pouco antes, o emblema de Munique, igualmente com dois golos nos descontos, tinha vencido em Friburgo, por 2-1, e construído provisoriamente uma vantagem de 11 pontos para o segundo posicionado.
No Borussia, Fábio Silva entrou em campo aos 64 minutos, enquanto no Estugarda, que foi apanhado no terceiro lugar pelo Leipzig, Tiago Tomás foi lançado aos 64.
