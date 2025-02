Borussia Dortmund volta aos triunfos na Alemanha, Bayern Munique lidera folgado

Depois de três derrotas seguidas de um empate, o Dortmund voltou finalmente às vitórias, no caso por 2-1 na visita ao aflito Heidenheim, facto que lhe permite ascender, provisoriamente, ao 10.º lugar, com 29 pontos, enquanto o rival é 16.º e antepenúltimo, com somente 14, apenas um somado nas derradeiras quatro partidas.



Aos 33 minutos, o avançado guineense Serhou Guirassy rematou para golo na cara do guarda-redes, adiantando o Dortmund, que fez o segundo aos 63, em emenda de Maximilian Beier após cruzamento na esquerda, em ataque rápido.



Os anfitriões ainda reduziram no lance imediato, em desvio do austríaco Mathias Honsak, contudo, apesar dos esforços e terem virado o desafio a seu favor, não conseguiram resgatar qualquer ponto.



O Dortmund visita Alvalade em 11 de fevereiro, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Em casa frente ao penúltimo, o Bayern Munique não teve dificuldades em chegar aos 4-0 sobre o Kiel, com tentos de Jamal Musiala, aos 19, do inglês Harry Kane, aos 45+3 e 46, e Serge Gnabry, aos 54, contudo o seu relaxamento levou o penúltimo classificado a fazer três golos, dois dos quais já nos descontos, perdendo por tangencial e enganador 4-3.



Os bávaros, que contaram com Raphael Guerreiro a titular e Palhinha como suplente utilizado, comandam com 51 pontos, mais nove do que o Bayer Leverkusen, que domingo recebe o aflito Hoffenhaim.



O dia não foi bom para o Estugarda que sofreu a segunda derrota consecutiva – agora, caseira, por 2-1, frente ao Borussia Moenchengladbach – e com isso pode perder o quarto lugar, com direito a Liga dos Campeões.



O médio francês Nathan Ngoumou, aos 25, e Tim Kleindienst, aos 82, fizeram os tentos forasteiros, que ainda ‘ofereceram’ o tento dos anfitriões, em autogolo do suíço Nico Elvedi, aos 49.



O Estugarda é quarto, com 32 pontos, os mesmos do Leipzig, que ainda hoje visita o Union Berlim e pode destroná-lo: o Borussia Moenchengladbach é sétimo, com 30 pontos, a um dos lugares europeus, atualmente ocupado pelo Mainz, com 31.



O Freiburg é nono, com os mesmos 30, depois de ganhar, por 2-1, em casa do lanterna-vermelha Bochum, enquanto St. Pauli e Augsburg empataram 1-1, mantendo-se em 13.º e 12.º, respetivamente, embora separados por cinco pontos.