Borussia Mönchengladbach derrota Estugarda e Bochum empata com Werder Bremen

O avançado Robin Hack abriu a contagem logo no primeiro minuto da partida e voltou a faturar aos 19, com a reação dos visitantes a chegar já no segundo tempo, aos 56, por intermédio do defesa Josha Vagnoman.



E o Borussia Mönchengladbach só confirmou a vitória aos 90+1, com o atacante norte-americano Jordan Siebatcheu a selar a vitória da formação do ex-benfiquista Weigl, titular no jogo.



Com os três pontos, os anfitriões sobem ao 10.º posto da Bundesliga, com 20 pontos, enquanto o adversário é terceiro, com 34, atrás do líder Bayer Leverkusen (45) e do Bayern Munique (41), que tem menos um jogo disputado.



No outro jogo do dia na divisão de elite alemã, o Bochum, com o ponta de lança português Gonçalo Paciência no onze - foi substituído por Philipp Hofmann aos 66 -, empatou a uma bola na receção ao Werder Bremen, equipas que estão lado a lado na classificação.



Depois de uma primeira metade sem golos, o médio Patrick Osterhage inaugurou o marcador aos 64 minutos, mas os forasteiros lançaram-se na busca do empate e, no 'assalto final', chegaram mesmo à igualdade, graças a Patrick Osterhage.



O defesa aproveitou um lance de insistência e rematou forte à entrada da área, com a bola a embater num rival e a ganhar uma trajetória que deixou o guarda-redes do Bochum, Manuel Riemann, sem hipótese de defesa.



Após o empate, ambas as equipas somam 17 pontos, com o Werder Bremen em 13.º e o Bochum em 14.º.