Borussia Mönchengladbach empata e falha acesso a lugares de `Champions`

Perante do 15.º classificado, o Mönchengladbach colocou-se em vantagem aos 45+2 minutos, pelo japonês Ko Itakura, mas o St. Pauli empatou pelo inglês Dapo Afolayan (85), que tinha entrado 11 minutos antes.



Depois do empate da véspera do Mainz com o lanterna-vermelha Kiel (1-1), o Borussia Mönchengladbach podia ter igualado o quarto classificado, mas acabou a jornada no sexto posto, a dois pontos do Mainz e a um do Leipzig, enquanto o St. Pauli é 15.º, quatro pontos acima do 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.



No outro encontro do dia, o Union Berlim, com o português Diogo Leite no ‘onze’, ganhou por 1-0 em casa ao Wolfsburgo, no qual Tiago Tomás entrou aos 73, graças a um golo solitário de Benedict Hollerbach (63).



O Union Berlim, sem derrotas há quatro jogos, é 13.º classificado, com 33 pontos, a cinco do Wolfsburgo, que sofreu a terceira derrota seguida e está no 12.º lugar.