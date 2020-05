Borussia Monchengladbach vence e mantém terceiro lugar da liga alemã

A jogar em casa, sem público, devido à pandemia de covid-19, o Moenchengladbach começou a construir a vitória com um golo de Florian Neuhaus, aos 17 minutos, ao qual se juntou um ‘bis’ de Marcus Thuram (41 e 59) e um tento de Alassane Plea (54).



O golo do Union Berlim, 14.º classificado e ainda sem vitórias desde a retomada da competição, foi apontado por Sebastian Andersson, aos 50 minuto.



O Moenchengladbach e o Leverkusen, que na sexta-feira venceu o Friburgo (1-0), somam 56 pontos, menos um do que Borussia Dortmund, que é segundo e que ainda hoje defronta o Paderborn lanterna-vermelha da prova, e mais um do que o Leipzig, que tem menos um jogo.



A Bundesliga é liderada confortavelmente pelo Bayern de Munique, com 67 pontos.