`Bota de Ouro` Ciro Immobile renova com a Lazio até 2025

A Lazio destaca a dedicação de Ciro Immobile, de 30 anos, ao emblema que representa desde 2016/17, numa altura em que o avançado, “dono da Bota de Ouro, despertava a atenção de grandes clubes europeus”.



“[Immobile] optou pela Lazio para a vida toda. Foi uma escolha profissional, de coração e familiar”, refere o diretor de comunicação do clube, Stefano De Martino, atendendo que o jogador terá 35 anos quando terminar o novo contrato.



Na época 2019/20, que terminou no início de agosto, Immobile marcou 36 golos, mais cinco do que o português Cristiano Ronaldo, da campeã Juventus, e igualou o recorde do argentino Gonzalo Higuaín na Liga italiana. Immobile também foi o melhor marcador em 2013/14, com 22 golos, pelo Torino.



O novo acordo prevê um aumenta substancial no salário de Ciro Immobile, que passa de 3,5 milhões de euros para quatro milhões de euros por temporada.



Com 125 golos marcados em todas as competições pela Lazio, Ciro Immobile ocupa atualmente o terceiro lugar na tabela dos máximos goleadores do clube romano, atrás de Silvio Piola (149 golos) e Giuseppe Signori (127).