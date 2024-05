Botafogo apura-se para os "oitavos" da Libertadores

Após ter entrado na fase de grupos com duas derrotas, o Botafogo somou o terceiro triunfo seguido e assegurou a passagem à próxima fase da competição, juntamente com os colombianos do Júnior Barranquilla, ambos com nove pontos e já fora do alcance de Universitario e Liga de Quito, que têm cinco e quatro, respetivamente, quando falta disputar apenas uma jornada.Na derradeira ronda, em 28 de maio, o Botafogo vai a Barranquilla para discutir a primeira posição com o Júnior, sendo que apenas uma vitória permitirá aos cariocas terminarem na liderança, face à desvantagem na diferença de golos para os colombianos (7-4 contra 7-6).Artur Jorge, que assumiu o comando do "Fogão" no início de abril, junta-se nos oitavos de final a outro treinador luso, Abel Ferreira, que na quarta-feira "carimbou" a quinta presença seguida na fase a eliminar com o Palmeiras, clube que conduziu ao título sul-americano em 2020 e 2021.