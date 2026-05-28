Botafogo, apurado, despede-se da fase de grupos da Sul-americana com vitória

A equipa do Rio de Janeiro venceu na sexta e última jornada na visita aos venezuelanos do Caracas, por 3-1, concluindo o Grupo E da competição em primeiro lugar, com 16 pontos.



Neste último jogo, a vitória ficou garantida com golos de Chris Ramos, aos 61 minutos, já depois de um autogolo do mesmo jogador ter adiantado o Caracas (36), de Kauan Toledo (72) e de Joaquin Correa (90+2).



Na Taça Sul-americana, segunda competição de clubes da CONMEBOL, o vencedor do grupo apura-se para os oitavos de final, enquanto o segundo classificado disputa um play-off com os terceiros classificados da principal competição de clubes, a Libertadores.