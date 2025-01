Botafogo compra Jeffinho ao Lyon

O Lyon anunciou que transferiu definitivamente o seu avançado Jeffinho para o Botafogo, clube onde o jogador estava a jogar por empréstimo desde janeiro de 2024. O valor da transferência definitiva foi dede 5,3 milhões de euros.



O emblema francês ainda pode receber 30% de uma possível transferência futura, segundo um comunicado do clube.



O jogador de 25 anos foi transferido do Botafogo para o Lyon em janeiro de 2023 por dez milhões de euros, quando o seu valor de mercado era estimado em 1,5 milhões de euros, segundo o site de referência no assunto, o transfermarkt. O seu contrato com o Lyon ia até o dia 30 de junho de 2027.



O empréstimo de Jeffinho ao Botafogo expirava na terça-feira, 31 de dezembro de 2024.



Jefferson Ruan Pereira dos Santos, mais conhecido como Jeffinho, nunca se firmou no Lyon, clube onde disputou um total de 19 partidas da Ligue 1, marcando dois golos e dando três assistências, além de duas partidas da Taça da França (com um golo marcado).



O Botafogo, campeão brasileiro e da Taça Libertadores em 2024, faz parte da Eagle Football Holding, estrutura presidida pelo norte-americano John Textor que inclui também o Lyon e os belgas do Molenbeek 2.ª divisão).