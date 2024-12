Botafogo de Artur Jorge campeão brasileiro de futebol

O venezuelano Jefferson Savarino, aos 37 minutos, e Gregore, aos 90+2, depois de William Gomes restabelecer a igualdade, aos 63, deram o título ao conjunto do Rio de Janeiro, que já tinha conquistado a Taça Libertadores, a `Champions` da América do Sul.

Artur Jorge selou o terceiro título consecutivo de um treinador luso no Brasileirão, depois das vitórias do Palmeiras, de Abel Ferreira, em 2022 e 2023, e o quarto nos últimos seis anos, incluindo a vitória do Flamengo, de Jorge Jesus, em 2019.