Botafogo, de Artur Jorge, empata na Taça do Brasil

Carlos Alberto adiantou a formação carioca logo aos oito minutos, mas Cauly respondeu para os baianos em cima do intervalo, aos 45+1, e fixou o resultado no Estádio Olímpico Nilton Santos.O encontro da segunda mão está agendado para dia 7 de agosto, em Salvador, na Bahia.O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Bragantino, de Pedro Caixinha, também estão nos oitavos de final da "Copa" do Brasil, jogando esta quarta-feira a primeira mão diante de Flamengo e Athletico Paranaense, respetivamente.