Botafogo de Artur Jorge perde liderança do Brasileirão

Na Arena Fonte Nova, em Salvador, as duas equipas proporcionaram um grande espetáculo, especialmente na segunda metade, recheada de oportunidades, mas em que os ferros das balizas e as exibições dos dois guarda-redes impediram os golos.A equipa de Artur Jorge desceu ao segundo lugar do Brasileirão, com 47 pontos, a um ponto do novo líder Fortaleza, que venceu em casa o Corinthians (1-0, golo de Yago Pikachu), o seu quinto triunfo consecutivo, e tem menos um jogo.