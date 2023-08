Botafogo de Lage nos "quartos" da Taça Sul-americana

Uma semana depois de terem vencido os paraguaios do Guarani, por 2-1, na primeira mão, os cariocas capitalizaram aquele triunfo ao empatarem 0-0 em Assunção, resultado que lhes permitiu ‘carimbar’ a qualificação para a próxima fase.Nos quartos de final, a formação comandada por Bruno Lage vai defrontar os argentinos do Defensa y Justicia, vencedores da prova em 2020 e que nos oitavos de final eliminaram o Emelec, do Equador.Em sentido inverso, o Goiás viu confirmada a eliminação da segunda competição de clubes da CONMEBOL, que já parecia sentenciada desde a semana passada, tendo em conta o desaire com os argentinos do Estudiantes, por 3-0, na primeira mão.No segundo jogo, o conjunto de Armando Evangelista perdeu em casa por 2-0, com Gaston Benedetti, aos cinco minutos, e Benjamin Rollheiser, aos 50, a fazerem os golos da formação de La Plata.Na corrida aos quartos de final está ainda outro português, no caso Pedro Caixinha, que esta quinta-feira vai liderar o Bragantino num duelo brasileiro com o América Mineiro, após o empate 1-1 em Belo Horizonte na primeira mão.