Botafogo de Luís Castro perde pela primeira vez

A equipa de Luís Castro, que somava triunfos em todos os cinco jogos disputados anteriormente para o campeonato, até começou melhor, ao adiantar-se aos 33 minutos, através de Tiquinho Soares, ex-FC Porto, na conversão de uma grande penalidade.O Goiás reagiu e igualou ainda na primeira parte, com um golo de Bruno Melo, já no oitavo minuto de descontos da etapa inicial (45+8), tendo Maguinho, aos 57, operado a reviravolta completa no marcador e imposto a primeira derrota ao "Fogão".Apesar da derrota, a equipa do Rio de Janeiro conserva a liderança da prova, com 15 pontos, apenas mais um do que o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, que, nesta ronda, tinha empatado no sábado 1-1 na receção ao Bragantino, orientado pelo também português Pedro Caixinha.A outra equipa orientada por um técnico luso e que atuou também no domingo, o Cruzeiro de Pepa, formação que este ano regressou à liga principal, vem fazendo um bom arranque de prova, tendo ido golear a casa do América Mineiro por 4-0, resultado que deixa a equipa de Minas Gerais no quarto posto, com 12 pontos, a apenas três do líder.