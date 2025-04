Botafogo, de Renato Paiva, regressa aos triunfos no campeonato brasileiro

Em jogo da sexta jornada do Brasileirão, o Botafogo, que não vencia há três rondas, superou o Fluminense com golos de Vitinho, aos 38 minutos, e Savarino, já aos 90+5.



Com este resultado, o Botafogo segue no sexto lugar do campeonato, com oito pontos, enquanto o Fluminense é quarto, com 10, a três do líder Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, e que ainda não jogou nesta jornada.



Já o Sport Recife, treinado por Pepa, empatou 0-0 na receção ao Fortaleza e continua sem vencer no campeonato, num jogo em que os lusos João Silva e Gonçalo Paciência foram titulares, com o último a sair ainda na primeira parte devido a lesão.



O Sport é a única equipa do campeonato que ainda não venceu até ao momento, somando apenas dois pontos (dois empates e quatro derrotas), que lhe valem o 20.º e último lugar.