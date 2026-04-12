Futebol Internacional
Botafogo, do técnico luso Franclim Carvalho, empata com Coritiba
O Botafogo empatou hoje em casa 2-2 com o Coritiba, na estreia do treinador português Franclim Carvalho na Liga brasileira de futebol ao serviço do 'fogão'.
O avançado Breno Lopes, que já não marcava há dois meses, adiantou os forasteiros aos 33 minutos, fazendo o único golo da primeira parte da partida da 11.ª ronda do Brasileirão, após uma assistência de Josué, criativo português que veste a 'camisa' 10 do Coritiba.
A reação do Botafogo chegou já depois do intervalo, aos 55, por intermédio de Danilo, e o ex-benfiquista Arthur Cabral marcou o segundo da formação carioca aos 77, dando a 'cambalhota' no marcador.
Mas o atacante uruguaio Joaquin Lavega conseguiu marcar apenas dois minutos depois, fixando o resultado final. Com o empate, o Botafogo segue no 11.º lugar com 13 pontos, e o Coritiba é sétimo com 16.
Franclim Carvalho soma assim dois empates em dois jogos à frente do Botafogo, depois de ter empatado na quinta-feira (1-1) na receção aos venezuelanos do Caracas, na primeira jornada do Grupo E da Taça Sul-americana. Curiosamente, o único golo dos brasileiros foi marcado por Arthur Cabral, que hoje também fez o 'gosto ao pé'.
O Palmeiras, de Abel Ferreira, é o líder isolado do campeonato 'canarinho' com 25 pontos e vai visitar o campo do Corinthians nesta jornada.
A reação do Botafogo chegou já depois do intervalo, aos 55, por intermédio de Danilo, e o ex-benfiquista Arthur Cabral marcou o segundo da formação carioca aos 77, dando a 'cambalhota' no marcador.
Mas o atacante uruguaio Joaquin Lavega conseguiu marcar apenas dois minutos depois, fixando o resultado final. Com o empate, o Botafogo segue no 11.º lugar com 13 pontos, e o Coritiba é sétimo com 16.
Franclim Carvalho soma assim dois empates em dois jogos à frente do Botafogo, depois de ter empatado na quinta-feira (1-1) na receção aos venezuelanos do Caracas, na primeira jornada do Grupo E da Taça Sul-americana. Curiosamente, o único golo dos brasileiros foi marcado por Arthur Cabral, que hoje também fez o 'gosto ao pé'.
O Palmeiras, de Abel Ferreira, é o líder isolado do campeonato 'canarinho' com 25 pontos e vai visitar o campo do Corinthians nesta jornada.