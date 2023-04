Botafogo e Bahia nos "oitavos" da Taça do Brasil

Depois de se ter imposto por 2-0 no estádio do adversário, na primeira mão dos 16 avos de final, o Botafogo repetiu o resultado em casa, com golos de Matheus Nascimento, aos cinco minutos, e Janderson, aos 88, pouco antes de Mossoró ser expulso na equipa visitante, aos 90+2.O Bahia também reeditou o triunfo (2-1) do embate inaugural frente ao Volta Redonda no encontro da segunda mão, mas por mais expressivo 4-0, ainda que só tenha marcado na segunda parte, por Cauly, aos 57 minutos, Arthur Sales, aos 68 e 90+5, e Vítor Jacaré, aos 76, de grande penalidade.Luís Castro e Renato Paiva juntaram-se nos oitavos de final da Taça do Brasil – que tem no Flamengo o detentor do troféu – a Pepa (Cruzeiro) e a Abel Ferreira (Palmeiras), os outros treinadores portugueses que já tinham conquistado o apuramento para os oitavos de final da prova.