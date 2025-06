Botafogo e Palmeiras cruzam-se na Libertadores

Os dois clubes ficaram do mesmo lado do quadro da fase a eliminar e têm de ultrapassar dois oponentes para marcarem encontro a duas mãos, em 21 e 30 de outubro, visando o acesso à final da 66.ª edição da prova, prevista para 29 de novembro, em Lima, no Peru.



Nos "oitavos", o Botafogo defrontará o campeão equatoriano Liga de Quito, vencedor em 2008, enquanto o Palmeiras, que conquistou a Taça Libertadores em 1999, 2020 e 2021, os últimos dois com Abel Ferreira, mede forças com o bicampeão peruano Universitario.



Se avançar na competição, o Botafogo encontra nos "quartos" os colombianos do Atlético Nacional, duas vezes campeões, ou os brasileiros do São Paulo, de Cédric Soares e com três cetros, ao passo que o Palmeiras poderá enfrentar os paraguaios do Libertad ou os argentinos do River Plate, com quatro êxitos na principal prova sul-americana de clubes.



Se o Botafogo rumou à fase a eliminar na segunda posição do Grupo A, com os mesmos 12 pontos dos argentinos do Estudiantes, mas em desvantagem na diferença de golos, o Palmeiras - opositor do FC Porto no Mundial, de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos -, ganhou a ‘poule’ G, com 18 pontos, e foi o único com um "pleno" de seis êxitos.



As duas mãos dos "oitavos" realizam-se entre 12 e 14 de agosto e de 19 a 21 do mesmo mês, enquanto os "quartos" decorrerão em setembro, entre os dias 16 e 18 e de 23 a 25.