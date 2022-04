Botafogo em vantagem na Taça do Brasil

O Botafogo recebe a equipa do Estado de Brasília em 13 de maio, no encontro da segunda mão.Apesar de jogar também com uma equipa da Série D, o Corinthians não conseguiu melhor do que um empate 1-1 no terreno da Portuguesa do Rio de Janeiro.A Portuguesa adiantou-se no marcador logo aos três minutos, por Cafu, mas Jô (45) fez o empate com que se vai para a segunda mão, marcada para 11 de maio.