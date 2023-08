O Botafogo, do treinador português Bruno Lage, empatou hoje 0-0 em casa do São Paulo, para a 20.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, que lidera com uma vantagem confortável sobre o Palmeiras, de Abel Ferreira.

O avançado espanhol Diego Costa, de 34 anos, que foi apresentado na quarta-feira como reforço do Botafogo, proveniente do Wolverhampton, da Premier League, estreou-se aos 74 minutos pela formação ‘alvinegra’, substituindo Janderson.



O Botafogo segue na liderança do Brasileirão, com 48 pontos em 20 jogos, enquanto o São Paulo ocupa provisoriamente o 10.º lugar, com 28, mas ao alcance de Atlético Mineiro (11.º), que no domingo defronta o Vasco da Gama.