A jogar em casa, a equipa de Luís Castro não foi além de um empate a zero frente aos atuais lideres do grupo, num duelo entre duas equipas que ainda não perderam na competição.Com este resultado, a LDU Quito lidera com sete pontos, seguida pelo Botagogo com cinco, enquanto os chilenos do Magallanes somam dois pontos e os peruanos do Cesar Vallejo apenas um.Na próxima ronda, o Botafogo vai deslocar ao terreno do Cesar Vallejo.