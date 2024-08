Botafogo líder isolado

Na visita a Goiânia, a formação do Rio de Janeiro inaugurou o marcador aos 21 minutos, por Carlos Alberto, mas os anfitriões empataram em cima do intervalo, aos 43, numa grande penalidade convertida pelo costa-riquenho Joel Campbell, antigo jogador do Sporting.



No segundo tempo, Igor da Cruz, aos 69 minutos, Óscar Romero, aos 81, e Luís Henrique, aos 88, assinaram os golos que deram a vitória ao Botafogo, uma semana depois do pesado desaire em casa com o Cruzeiro (0-3).



A equipa comandada por Artur Jorge assumiu o comando do Brasileirão, com 43 pontos, mais três do que o Flamengo, segundo, que perdeu por 1-0 em casa do São Paulo, mas que tem menos um encontro do que o rival carioca.



Já o Bragantino, de Pedro Caixinha, resgatou um empate 2-2 na visita ao Vasco da Gama, graças a um golo de Helinho, aos 89 minutos, depois de ter estado em vantagem, com um tento de Jhon Jhon, aos cinco minutos, e de ter permitido a reviravolta dos cariocas, através de GB e Adson, aos 50 e 60, respetivamente.



O conjunto paulista, que tem dois jogos em atraso, é 10.º classificado, com 26 pontos.