Botafogo mantém-se 100% vitorioso no Brasileirão

No Rio de Janeiro, a equipa da Luís Castro somou o quarto triunfo, graças a um triunfo sobre o Atlético Mineiro, por 2-0, com golos de Victor Sá (30 minutos) e de Matheus Nascimento (60).



Depois do triunfo sobre o 14.º classificado, o "fogão" mantém-se isolado na liderança do Brasileirão, com 12 pontos, mais dois do que o segundo, o Palmeiras, de Abel Ferreira, que goleou em casa do Goiás, por 5-0.



Artur deu vantagem aos "verdão", aos 10 minutos, e, já depois da expulsão de Lucas Halter (41) no Goiás, Sidimar marcou na própria baliza, aos 48. Raphael Veiga (78), Endrick (83) e Dudu (90) deram contornos de goleada ao resultado.



O Bahia, de Renato Paiva, somou a segunda vitória consecutiva, ao bater em casa o Coritiba, por 3-1, um triunfo que começou a ser desenhado com um autogolo de Victor Luís (16 minutos), embora Boschilia ainda tivesse empatado (63).



Biel (65 minutos) e David Duarte (68) deram o triunfo a Bahia, que é nono classificado, com seis pontos, enquanto o Coritiba ainda não venceu e tem apenas um ponto, na 19.ª e penúltima posição.



O Bragantino, de Pedro Caixinha, somou o terceiro jogo sem ganhar, ao empatar a três golos em casa do Grêmio (3-2), que é sétimo, com sete pontos, enquanto a equipa de Bragança Paulista é 12.º, com cinco.



Franco Cristaldo (06 minutos) deu vantagem ao conjunto de Porto Alegre, de penálti, mas Matheus Fernandes (09) e Eduardo Sasha (53) deram a volta ao resultado.



Contudo, o veterano Luis Suárez (56) e Everton Galdino (62) protagonizaram nova reviravolta, que viria a ser desfeita nos descontos, por Thiago Borbas (90+1).