Botafogo perde na Libertadores

No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, um golo de Guido Carrilo, aos 38 minutos, decidiu o encontro.



Com este desaire, os detentores do título brasileiro seguem no terceiro lugar do Grupo A, com três pontos, contra seis do Estudiantes e sete da Universidade do Chile, que empatou 1-1 no reduto dos venezuelanos do Carabobo, quartos, com um.



Na segunda volta, o conjunto de Renato Pavia desloca-se à Venezuela e, nas duas últimas jornadas, recebe os argentinos e os chilenos.



Os dois primeiros classificados qualificam-se para os oitavos de final da Taça Libertadores, enquanto o terceiro é ‘despromovido’ aos 16avos de final da Taça sul-americana. O quarto é eliminado.