Botafogo perde Supertaça Sul-americana

O Botafogo falhou a conquista da Supertaça Sul-americana de futebol, ao perder na quinta-feira na receção ao Racing, por 2-0, antes de confirmar que o português Renato Paiva será o treinador do clube brasileiro nos próximos dois anos.

A equipa do Rio Janeiro, que na época passada conquistou a Taça Libertadores sob o comando de outro técnico português – Artur Jorge -, repetiu o resultado da primeira mão, no estádio dos argentinos, onde perdeu por 2-0 frente ao vencedor da Taça Sul-americana.



Os médios Matias Zaracho, aos 50 minutos, e Bruno Zuculini, aos 67, marcaram os golos do Racing, que venceu pela primeira vez a Supertaça Sul-americana, enquanto o Botafogo continua sem conquistar o troféu que opõe os vencedores das duas provas sul-americanas de clubes mais importantes.



Após o encontro da segunda mão, o Botafogo anunciou que Renato Paiva, de 54 anos, seria o sucessor de Artur Jorge (que também conquistou o título brasileiro na temporada passada), tendo assinado um contrato de dois anos.