Botafogo reforça liderança do Brasileirão

No duelo da 18.ª jornada entre treinadores portugueses, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o "nulo", mas, ainda assim, o Botafogo segue firme na liderança isolada, com 44 pontos, mais 20 do que o Cruzeiro, que é 11.º, com 24.



Apesar de ter somado o segundo empate nas últimas três jornadas, a formação de Bruno Lage saiu desta ronda ainda mais líder, tendo em conta que o Flamengo, segundo classificado, foi derrotado por 3-0 na visita ao Mato Grosso e já está a 13 pontos de distância do rival carioca.



O conjunto liderado por António Oliveira prossegue em franca recuperação e já está no oitavo lugar, com 28 pontos, depois de ter alcançado o quarto triunfo consecutivo na competição, com golos de Matheus Alexandre, aos 46 minutos, Clayson, aos 54, e Deyverson, aos 80.



Já o Bragantino, de Pedro Caixinha, subiu provisoriamente ao quinto posto, em igualdade pontual com Flamengo, Fluminense, terceiro, e Palmeiras, quarto, depois de bater o Coritiba por 1-0, com um tento de Sorriso, aos 19 minutos.



Também Renato Paiva saiu vitorioso desta 18.ª jornada, ao conduzir o Bahia à primeira vitória nas últimas seis rondas do campeonato, na receção ao América Mineiro, por 3-1, aproveitando o empate do Santos para ultrapassar o "peixe" e sair da zona de despromoção.



Everaldo, aos 26 minutos, Cauly, aos 60, e Rafael Ratão, aos 69, marcaram os tentos dos baianos, sendo que, pelo meio, Gonzalo Mastriani ainda empatou para os mineiros, aos 52.