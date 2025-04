Botafogo soma primeira vitória sob o comando de Renato Paiva

Depois de um empate sem golos na primeira ronda frente ao Palmeiras, de Abel Ferreira, o campeão em título impôs-se no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com golos de Igor Jesus, aos 24 minutos, e Mateo Ponte (63).



A equipa orientada por Renato Paiva, que no final de fevereiro substituiu no cargo o também português Artur Jorge, segue provisoriamente no terceiro lugar da prova, com quatro pontos.