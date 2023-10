Botafogo soma quinto jogo sem vencer no Brasileirão

Em casa, diante do Goiás, do também português Armando Evangelista, o "fogão", que ainda lidera o campeonato, "resgatou" o empate com um golo de Tiquinho Soares, aos 52 minutos, já depois de os visitantes marcarem por Lucas Halter, aos 27.Este é o quinto jogo seguido sem vencer para Bruno Lage, com um empate e três derrotas no Brasileirão (Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo) e ainda uma derrota que valeu a eliminação na Taça sul-americana (Defensa y Justicia).No final do jogo, no Estádio Nilton Santos, Bruno Lage aplaudiu os adeptos e garantiu que o gesto não teve qualquer simbolismo, depois de ter sido vaiado, chegando ao ponto de comparar a situação com a que Luís Castro, antigo treinador, também viveu no clube.”, comentou Bruno Lage.A equipa carioca mantém, no entanto, a liderança no campeonato, com 52 pontos, mais sete do que o Bragantino, oito do que Grêmio e Palmeiras, e nove em relação ao Flamengo, já na quinta posição.Já o Goiás continua um lugar acima da zona de descida, em 16.º, com mais um ponto do que Vasco da Gama, 17.º.