Botafogo termina grupo da Libertadores em segundo

O Botafogo, de Artur Jorge, terminou a fase de grupos da Taça dos Libertadores de futebol em segundo lugar, depois de empatar 0-0 na visita aos colombianos do Júnior Barranquilla.

À entrada para a sexta e última jornada e já apurado, o Botafogo precisava de vencer na Colômbia para garantir o primeiro lugar do Grupo D, face à melhor diferença entre golos marcados e sofridos da equipa colombiana.



O jogo, em que o Botafogo esteve melhor na primeira parte, mas pecou na finalização, ficou, no entanto, marcado pela expulsão de Diego Hernández na equipa brasileira, aos 61 minutos.



“Quero que estejam orgulhosos daquilo que fizemos nessa fase de grupos. A forma como conseguimos a classificação, não dependendo deste jogo, e a forma como hoje aqui vimos uma equipa de bravos atletas até o último minuto. Fomos dominadores durante 70 minutos”, disse no final o treinador português.



Nos oitavos de final da Taça dos Libertadores, cujo sorteio ainda não tem data marcada, o Botafogo irá defrontar um dos vencedores dos outros sete grupos da competição.