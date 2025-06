Botafogo vence Ceará e é 6.º no Brasileirão

No último encontro antes da partida para os Estados Unidos, para disputar o Mundial de clubes, o campeão brasileiro impôs-se em casa ao Ceará, com golos de Gonzalo Mastriani (45 minutos), do ex-portista Alex Telles (72), de penálti, e de Marlon Freitas (77), tendo Pedro Raul (57 e 87) bisado para o Ceará.



Com o quarto encontro consecutivo sem perder, o Botafogo subiu ao sexto lugar, com 18 pontos, a seis do líder Flamengo, enquanto o Ceará segue no 10.º lugar, com 15.



O "fogão", vencedor da última Libertadores, vai agora disputar o Mundial de clubes, no qual está integrado no Grupo B, juntamente com o campeão europeu Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid e o Seattle Sounders.