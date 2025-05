Botafogo vence com goleada

O triunfo deixa a equipa do Rio de Janeiro na oitava posição, com uma subida de quatro lugares, mas ainda à espera da entrada em campo esta segunda-feira do Ceará, que tem os mesmos 11 pontos e visita o Santos, 19.º e penúltimo classificado.O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, do também português Abel Ferreira, com 19 pontos em oito jornadas, mais dois do que Flamengo e Bragantino, enquanto o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, segue em quarto, com 16.