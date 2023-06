Botafogo vence Cuiabá em duelo de treinadores lusos

A jogar fora, o Botafogo, liderado por Luís Castro, marcou o único golo da partida aos 61 minutos, por intermédio do avançado Tiquinho Soares, antigo jogador do FC Porto, que foi suficiente para derrotar a equipa orientada por António Oliveira.Com a vitória, o Botafogo aproveitou a derrota nesta ronda do Palmeiras, de Abel Ferreira, e aumentou a vantagem na liderança, passando a somar 27 pontos, mais cinco que o adversário. Já o Cuiabá é 16.º classificado, com 12 pontos.O Bragantino, treinado por Pedro Caixinha, recebeu e goleou o Flamengo por 4-0, com Eduardo Santos a apontar o primeiro golo da partida aos 41 minutos.Na segunda parte, Mosquera, com tentos aos 49 e 81 minutos, e Alerrandro, aos 76, aumentaram a vantagem da equipa da casa, que com o triunfo passou a somar 17 pontos, no nono lugar, enquanto o Flamengo é quarto com 19.O Goiás, treinado pelo luso Armando Evangelista, também triunfou na visita ao Vasco da Gama, por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado por Everton Morelli, aos 74 minutos.O Goiás, que regressou aos triunfos no campeonato, segue em 17.º lugar, com 11 pontos, ainda em zona de despromoção.