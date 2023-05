Botafogo vence e reassume liderança do Brasileirão

A vitória, a quinta em cinco jogos, permitiu ao "Fogão" o regresso à liderança, mas também igualar o recorde de triunfos a abrir a prova, estabelecido pelo São Paulo, em 2011.No jogo, disputado na quinta-feira à noite no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Luís Castro voltou a contar com um Tiquinho Soares em grande plano, com o ex-avançado do FC Porto a marcar aos 13 e aos 65 minutos, este de grande penalidade.Tiquinho Soares assumiu também a liderança dos melhores marcadores, com cinco golos, mais um do que Raphael Veiga, que nesta jornada também "bisou" pelo Palmeiras.Ainda no triunfo do Botafogo, foi o médio Carlos Eduardo a fechar a contagem, ao fazer o 3-0 já na parte do final do encontro, aos 82 minutos.”, disse no final Luís Castro, em alusão às críticas no início de época, ainda na disputa do campeonato estadual.Esta vitória deixa o Botafogo na liderança do Brasileirão, com 15 pontos, mais dois do que o campeão Palmeiras, treinado pelo também português Abel Ferreira.Na próxima jornada, o Botafogo visita o Góias, no domingo, um dia depois de o Palmeiras receber o Bragantino, também do português Pedro Caixinha e que é 15.º classificado, com seis pontos, resultantes de uma vitória e três empates nestes primeiros jogos.O Cruzeiro (20.º), de Pepa, quinto classificado, visita no domingo o América Mineiro, e o Bahia (13.º), de Renato Paiva, recebe no sábado o Flamengo (12.º), após uma jornada em que Ivo Vieira saiu do Cuiabá (16.º), em função dos maus resultados.