Botafogo vence Internacional com arbitragem polémica

O Internacional cedo aproveitou a vantagem numérica para chegar aos 2-0, por Edenilson, aos nove minutos, de penálti, e pelo lateral argentino Fabrício Bustos, aos 14, mas o Botafogo reduziu cinco minutos depois, aos 19, pelo avançado Vinícius Lopes.Na segunda parte, a equipa de Luís Castro fez o 2-2 aos 59 minutos, pelo avançado Erison, resultado que se manteve até ao período de descontos, até ser desfeito pelo lateral esquerdo Hugo, aos 90+11, dando uma vitória épica ao Botafogo, que jogou a maior parte do tempo em inferioridade numérica, mas com uma vontade indómita de vencer devido às circunstâncias que rodearam o golo inaugural da partida.Ainda durante o jogo, o investidor norte-americano, que entrou na gestão do Botafogo e que chegou a manifestar interesse em investir no Benfica, não esperou pelo final da partida para escrever das redes sociais: “".Depois de uma série de quatro derrotas, o Botafogo somou a segunda vitória seguida e deu um salto no Brasileirão, subindo provisoriamente ao sexto lugar, com 18 pontos, em igualdade com Santos, São Paulo (tem menos um jogo) e Bragantino, enquanto o Internacional está na quinta posição, com 21, os mesmos de Athlético Paranaense e Atlético Mineiro, terceiro e quarto, respetivamente.O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, com 25 pontos, mas em igualdade pontual com o Corinthians, de Vítor Pereira, segundo colocado, que no domingo venceu por 1-0 o Goiás. No entanto, o "verdão" tem uma partida a menos, que cumprirá na terça-feira, numa visita ao Morumbi, para defrontar o São Paulo.